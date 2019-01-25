Обстрел авто ВСУ: погиб капеллан

Священник направлялся на позиции военных в Луганской области. В их автомобиль попала противотанковая ракета.

В результате обстрела грузовика с украинскими военными в Катериновке Луганской области погиб капеллан ВСУ, который направлялся на позиции бойцов. Об этом сообщил журналист Виталий Приходько на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в грузовик ВСУ попала противотанковая управляемая ракета. В результате инцидента погиб один военный и еще четверо получили ранения.

По данным пресс-центра штаба ООС, раненых эвакуировали в медицинское учреждение, им оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

"Расчетами дежурных огневых средств активность врага была подавлена, сосредоточенным огнем сил и средств роты уничтожены две огневые точки противника, врагу нанесены потери в живой силе. Двое оккупантов были убиты и один ранен", - сообщают в штабе.

Позже эту информацию подтвердило Минобороны Украины. В ответ украинские военные нанесли удар по позициям сепаратистов. Противник понес потери.

Напомним, 16 января противотанковой управляемой ракетой был подбит грузовик 72 ОМБР на восточной окраине поселка Троицкое. Тогда были ранены 10 военных. Позже выяснилсь, что некоторые из бойцов получили тяжелые травмы.

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