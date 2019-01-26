Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове мужчина изнасиловал девушку-провизора в аптеке

Комментариев: 3
Злоумышленник воспользовался отсутствием посетителей и затащил сотрудницу в подсобное помещение.

Вечером в пятницу 25 января, 45-летний мужчина изнасиловал девушку-провизора в одной из аптек Харькова. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Злоумышленник зашел в аптеку и воспользовавшись отсутствием посетителей, затащил девушку-провизора в подсобное помещение. Там он ее избил, изнасиловал и отобрал мобильный телефон.

Полиции удалось задержать мужчину "по горячим следам" в течение двух часов.

"Во время отработки видеозаписей с камер видеонаблюдения участковый инспектор полиции узнал в нападавшем 45-летнего жителя района, ранее судимого за совершение грабежа. Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места проживания.

Правоохранители открыли два уголовных производства по статье об изнасилование и грабеже. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Харьковской области неизвестный изнасиловал и убил 15-летнюю девочку.

А в Днепре вышедший из тюрьмы педофил изнасиловал ребенка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Харьков, аптека, полиция, изнасилование, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    26.01.2019, 10:57
Оценка:  +1
Колишній-східняк
На зоне такое не прощают....
SEMPENTY    26.01.2019, 10:32
Оценка:  -2
SEMPENTY
Порносайты хорошо заплатят за это видео.
СухарьОК    26.01.2019, 10:16
Оценка:  -4
СухарьОК
так зачем она ему продала виагру.....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь