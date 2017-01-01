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В Кривом Роге задержали нарколедьца с арсеналом оружия

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Во время обыска правоохранители обнаружили гранаты, автомат Калашникова, стартовый пистолет, а также марихуану и таблетки с псеводоефедрином.
Полиция изъяла оружие и наркотики
Полиция изъяла оружие и наркотики
npu.gov.ua

В квартире у жителя Кривого Рога Днепропетровской области правоохранители обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики. Об этом в субботу, 26 января, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 37-летнего мужчину задержали за день до этого по подозрению в совершении других преступлений.

"25 января во время обыска по месту его жительства правоохранители изъяли две гранаты Ф-1, автомат Калашникова, стартовый пистолет, около 200 патронов, а также 25 пакетиков с марихуаной и таблетки с псеводоефедрином. Все изъятое направлено на экспертизу", - говорится в сообщении.

После результатов исследования будет принято решение о привлечении злоумышленника к ответственности по статьям 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров).

 

Ранее сообщалось, что в Донецкой области обнаружили тайник с боеприпасами. А в Херсоне полиция изъяла крупную партию амфетамина.

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Теги: наркотики, оружие, фото, обыск, Кривой Рог, Днепропетровская область
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Источник: korrespondent.net

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