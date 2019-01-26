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Главу Запорожгаза отстранили из-за подозрений в хищениях

Комментариев: 1
Прокуратура подозревает чиновника в хищениях на сумму 26 миллионов гривен, а также в злоупотреблении служебным положением.
Олег Мызык отстренан от должности
Олег Мызык отстренан от должности
censor.net.ua

Председатель правления ПАО Запорожгаз Олег Мызык отстранен от должности на два месяца решением Октябрьского районного суда Запорожья. Об этом сообщает в пресс-служба райсуда.

Чиновника подозревают в злоупотреблении своими полномочиями и внесении ложных данных в официальные документы.

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"Руководитель Запорожгаза подозревается в злоупотреблении своими полномочиями и внесении ложных данных в официальные документы в период октябрь-декабрь 2014 года для списания газа общим объемом 3931 751,5 куб.м., стоимостью 26 622 995,16 грн", - говорится в сообщении.

Прокурор просил отстранить подозреваемого от должности сроком на два месяца

"Суд, заслушав стороны, изучив материалы ходатайства, признал обоснованными доводы прокурора и пришел к выводу о возможности влияния подозреваемого на свидетелей по делу, часть из которых являются сотрудниками Запорожгаза", - сообщили в суде.

Как сообщалось в ноябре прошлого года, облгазам запретили проводить доначисления за газ.

Ранее сообщалось, что восемь облгазов подозревают в махинациях со счетчиками.

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Теги: газ, суд, Запорожье, хищение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Strv-003-3    26.01.2019, 13:52
Оценка:  -1
Strv-003-3
так же и у РФ Украина в 2006 и 2009 воровала газ
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