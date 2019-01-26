Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Не россиянка: возле усыпальницы Роксоланы изменили надпись

Комментариев: 1
Украинское посольство в Турции настояло на восстановлении исторической справедливости в надписи возле усыпальницы известной украинки.
Усыпальница Роксоланы в Турции
Усыпальница Роксоланы в Турции
facebook.com/UAinRT

Из таблички возле усыпальницы Роксоланы в Турции изъяли упоминание о ее якобы российском происхождении. Об этом сообщило посольство Украины в Турции на своей странице в Facebook.

Соответствующие изменения были внесены по ходатайству посольства Украины в Турции

Читай также: Опубликован список украинок, которыми больше всего интересуются в Википедии

"Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - говорится в сообщении.

Хотя точное место рождения Роксоланы (1502(?)/1505(?)-1558) неизвестно, в историографии не оспаривается украинское происхождение сначала наложницы, а затем и жены султана Сулеймана I, нареченной после принятия ислама именем Хюррем. Она - мать султана Селима II.

Ранее в французской Тулузе установили памятник киевской княжне и королеве Франции Анне Ярославне. Это уже второй ее памятник, первый памятник Анне Ярославне был открыт в городе Санлис в 2005 году.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: история, Турция, украинцы, посольство, Роксолана
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВыВсеВрети    26.01.2019, 14:11
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
на росии в те годы лягушки квакали на болотах!))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь