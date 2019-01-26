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Рабинович: Украинцам пытаются навязать выбор между Тимошенко и Порошенко

Комментариев: 10
Рабинович: Украинцам пытаются навязать выбор между Тимошенко и Порошенко

Перед предстоящими президентскими выборами украинцам пытаются навязать сценарий второго тура избирательной кампании, в котором якобы безальтернативно встретятся глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович.

"Украину сейчас вгоняют в тандем Тимошенко-Порошенко. Я вернулся из Одессы, где мне рассказали один хороший анекдот. "Если во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, то в какую страну вы эмигрируете?" –поделился политик.

По его словам, нет особой разницы между тем, станет ли президентом Тимошенко или Порошенко. Победа любого из этих кандидатов не принесет желанных украинцами мира и экономического развития.

"Это общий тупик в войне, общий тупик в экономике. Мы уже прошли с ними все это. Почему мы опять думаем о них, как о претендентах на победу? Нас уже заводили в безвыходные ситуации. Любому человеку понятно, что эту власть нужно свергнуть. Она уже показала свою абсолютную никчемность – и в политике, и в морали, и в экономике", – заявил парламентарий.

Как уточнил Рабинович, под словом "свергнуть" он имеет в виду – пойти к избирательным участкам и проголосовать за изменения. Украинцы должны, по его мнению, сделать осмысленный выбор в пользу политиков, способных вывести страну из тупика.

"Нам нужно самим понять, что нам сделать. Нужно хотя бы попробовать выбрать других. Как ты вылечишься, если ничего не делаешь для этого? Давайте попробуем вылечиться. Почему я считаю, что неидеальное, но лучшее на сегодня сочетание политиков – в "Оппозиционной платформе – За життя"? Потому что у нас есть "ключ к миру" и рецепт возрождения украинской экономики", – подытожил Вадим Рабинович.

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Комментариев (10)
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flacon9havi    26.01.2019, 15:39
Оценка:  -1
flacon9havi
Тільки біомаса з ватою у головах вірить словам школярки з кільцевої. "... і судітя по дєлам вашимя" І. Хрістос.
flacon9havi    26.01.2019, 15:38
Оценка:  -1
flacon9havi
Тільки біомаса з ватою у головах вірить словам школярки з кільцевої. "... і судітя по долам вашимя" І. Хрістос.
flacon9havi    26.01.2019, 15:29
Оценка:  -5
flacon9havi
Ніякого 2-го туру не буде. Порох - наш Президент!
flacon9havi    26.01.2019, 15:27
Оценка:  -2
flacon9havi
Шо воно там бурчить собі під носа?
flacon9havi    26.01.2019, 15:27
Оценка:  -1
flacon9havi
Шо воно там бурчить собі підноса?
Колишній-східняк    26.01.2019, 14:46
Оценка:  +3
Колишній-східняк
а надо между рабиновичами?
толян04    26.01.2019, 14:34
Оценка:  -4
толян04
нам пытаются навязать выбор из одних богоизб ранных.
Хюндай    26.01.2019, 14:32
Оценка:  0
Хюндай
Хвора держава.
Woodbrother    26.01.2019, 15:18
Оценка:  -1
Woodbrother
Вы что то перепутали, рабинович это не государство.
atos    26.01.2019, 15:35
Оценка:  +2
atos
Не держава хвора, а люди. Из них и состоит эта так называемая держава.
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