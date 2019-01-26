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Кабмин обязал УПЦ МП указать связь с Россией

Комментариев: 6
Всего в официальный список, обнародованный Министерством культуры вошли пять религиозных организаций, чей духовный центр находится в РФ.
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий

Официальное правительственное издание обнародовало список религиозных организаций, которые обязаны внести изменения в устав, указав связь с религиозными центрами страны-агрессора. Соответствующий перечень, составленный Министерством культуры, был опубликован в официальном издании Урядовий кур’єр.

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"1. Под действие частей седьмой и восьмой статьи 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" подпадают религиозные организации (религиозные общины, управления и центры, монастыри, религиозные братства, миссионерские общества (миссии), духовные учебные заведения), которые действуют на территории Украины и входят в состав (является частью) таких религиозных объединений: Русская (Российская) истинно-православная церковь (РИПЦ), Русская (Российская) старообрядческая церковь..., другое название - Древлеправославная Поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ), Русская (Российская) древлеправославная церковь..., Русская (Российская) православная старообрядческая церковь (РПСЦ).

Эти организации обязаны в срок не позднее трех месяцев внести в свой устав предусмотренные частью седьмой статьи 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" изменения и подать их на регистрацию в установленном порядке, указывает Минкульт.

Как сообщалось, 20 декабря Рада обязала УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Президент Петр Порошенко утвердил это решение 22 декабря, проигнорировав обращение УПЦ МП с просьбой ветировать решение Рады. 

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Теги: Россия, УПЦ МП, закон, московский патриархат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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sergei77    26.01.2019, 15:51
Оценка:  0
sergei77
Что за бред про центр управления УПЦ в Москве??? Эта церковь еще с 1990 года ведет полностью свое управление с Киева! Именно в Киеве решается кто будет митрополит. именно здесь распределяются денежные средства, церковный суд и прочие организационные вопросы.
sergei77    26.01.2019, 15:55
Оценка:  0
sergei77
А с Москвой связывает лишь историческое прошлое. Патриарх Кирилл уже как минимум 5 лет не был в Украине и не может никак влиять на нашу церковь и при этом церковь, как видите, прекрасно обходится и живет без его участия..
ЕЖИК69    26.01.2019, 15:32
Оценка:  0
ЕЖИК69
А связь некоторых попов с кгб уже не в счет.......или мы уже почетные неприкасаемые
Boxerogos    26.01.2019, 15:24
Оценка:  +3
Boxerogos
На Конституцию снова положили с прибором.Но вот войну России по-прежнему объявлять ссым.))))))))))
Аделька    26.01.2019, 14:48
Оценка:  -3
Аделька
Конституция Украины-Церковь отделена от государства.
ВыВсеВрети    26.01.2019, 14:56
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
да, правильно!
вот только церковь оккупанта это нонсенс! ( троянский конь )
banderivets1    26.01.2019, 14:58
Оценка:  +2
banderivets1
Священники , как и все граждане Украины, не отделены от законов Украины и обязаны их исполнять. Гоударство не вникаеет в церковные обряды и проведение литургий. А для законодателя нет разницы - священник или повар, Церковь не вне закона.
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