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Гройсман спрогнозировал среднюю зарплату в 2019

Комментариев: 1
Глава Кабмина намерен создать условия для возвращения украинцев, работающих за границей, домой.
Кабмин прогнозирует среднюю зарплату на уровне 10,5 тысяч грн
Кабмин прогнозирует среднюю зарплату на уровне 10,5 тысяч грн
Корреспондент.net

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя заработная плата в 2019 году прогнозируется на уровне 10,5 тысяч гривен. Об этом в субботу, 26 января, сообщает пресс-службу Кабмина.

"Среднюю зарплата прогнозируем около 10,5 тысяч грн, но я убежден, что этот показатель будет выше", - сказал Гройсман.

Премьер также отметил, что в вопросе оплаты труда ориентир один - создать такие условия, при которых украинцы возвращались бы домой и работали в Украине.

"Я за то, чтобы украинцы работали в Украине и получали достойную зарплату. И мы придем к тому, что зарплата украинцев будет высокой", - сказал Гройсман.

Напомним, с 1 января минимальная зарплата в Украине выросла до 4173 грн.

Как сообщалось, в прошлом году средняя зарплата за год увеличилась на четверть.

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Теги: зарплаты, прогноз, Кабмин Украины, зарплата, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЕЖИК69    26.01.2019, 15:37
Оценка:  0
ЕЖИК69
Глава Кабмина намерен создать условия для возвращения украинцев, работающих за границей, домой. Так кто ж вас держит.......выезд на землю обетованную вроде не закрывали
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