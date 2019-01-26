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В Ровно подростки ради развлечения легли под движущийся поезд

Комментариев: 4
Когда приближался поезд, двое подростков легли на рельсы так, чтобы поезд проехал над ними.

В Ровно у подростков появилось новое опасное развлечение. Дети ложатся на рельсы под поезд. Соответствующее видео в субботу, 26 января, в соцсети Facebook опубликовал основатель сайта dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

На видео видно, как двое парней ложатся под идущий состав, а третий снимает это все на видео.

Машинист сигналил, однако юноши продолжали лежать. Когда поезд остановился - ребята встали и убежали.

Ранее было опубликовано видео, как подростки прыгают под колеса поезда в киевском метрополитене. 

Также сообщалось, что в Киеве подростки в районе станции метро Левобережная передвигались по крыше вагона поезда, едущего на высокой скорости.

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Теги: дети, Поезд, видео, подросток, подростки, Ровно, машинист
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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толян04    26.01.2019, 18:38
Оценка:  0
толян04
премия Дарвина по ним плачет.
    26.01.2019, 18:28
Оценка:  -5
ВОТ МОЛОДЦЫ !!!
ДОСТОЙНОЕ МАЙДАУН ПОКОЛОЕНИЕ , ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ !!!
А ПОЕЗДОВ ЕЩЁ БОЛЬШЕ , И БЕЗ ТОРМОЗОВ !
СУГС !!!
Woodbrother    26.01.2019, 18:49
Оценка:  +2
Woodbrother
У вас на россии этот дибилизм чрезвычайно популярен.
Хюндай    26.01.2019, 18:17
Оценка:  -4
Хюндай
Выход всегда есть,даже такой.
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