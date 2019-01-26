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В Каменском на занятии в детском центре умерла девятилетняя девочка

Комментариев: 2
В полиции сообщили, что во время занятия ребенку внезапно стало плохо.
Медикам не удалось спасти ребенка
Медикам не удалось спасти ребенка
Таисия Стеценко, Корреспондент.net

В Каменском во время занятия в одном из детских центров умерла 9-летняя девочка. Об этом в субботу, 26 января, сообщает пресс-служба Каменского отдела полиции ГУ Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

По данным ведомства, 26 января около 13:00 в полицию Каменского поступило сообщение о том, что в помещении одного из детских центров умерла 9-летняя девочка.

Выяснилось, что во время занятия ребенок внезапно почувствовал себя плохо.

На помощь девочке прибыли медики, проводившие реанимационные мероприятия, однако ее не удалось спасти.

Телесных повреждений на теле ребенка не обнаружили.

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти девочки.

Ранее в школе села Пятидни Волынской области девочке стало плохо на уроке физкультуры. Медики не смогли спасти ребенка.

Также сообщалось, что в школе города Винники Львовской области скончался ученик 10 класса. Парень пожаловался на плохое самочувствие, ему вызвали скорую помощь, однако медики не смогли спасти юношу.

 

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Теги: смерть, ребенок, девочка, Днепропетровская область, Каменское
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    26.01.2019, 21:24
Оценка:  0
Boxerogos
Бедненький Ангелок.Пусть земля тебе будет пухом.(((((((((((
Саша    26.01.2019, 21:01
Оценка:  -1
Саша
Ну да, Супрун же объяснила в каких случаях нужно вызывать скорую. Только при температуре больше 40.
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