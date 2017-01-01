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Отравление детей в Киевской области: полиция проверяет школьные автобусы

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Полицейские, в частности, проверяют состояние зимних шин, исправность отопительных приборов.
В Киевской области начали проверку школьных автобусов
В Киевской области начали проверку школьных автобусов
kv.npu.gov.ua

После инцидента с отравление детей в школьном автобусе в Киевской области полиция приняла решение провести обследование других школьных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 26 января.

По данным полиции, мероприятия продолжаются с целью обеспечения безопасности детей на пути в школу.

В частности, полицейские проверяют состояние зимних шин, исправность отопительных приборов, аварийных выходов и крепления кресел, а также наличие в школьных автобусах огнетушителей и аптечек.

Кроме этого, полицейские проводят профилактические беседы по соблюдению водителями правил дорожного движения и требований к перевозке организованных групп детей.

 

 

По последним данным, количество детей, которые отравились после поездки в школьном автобусе в Киевской области, увеличилось до 12.

 

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Теги: Киевская область, полиция, школьники, автобус, проверка, школьник, отравление, проверки
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Источник: korrespondent.net

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