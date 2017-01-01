В Одессе полиция задержала трех зоозащитников

Возле Одесского государственного цирка состоялся массовая акция против жестокого обращения с животными.

В Одессе во время акции "цирк без животных" возник конфликт активистов с правоохранителями, которые обеспечивали охрану мероприятия. Об этом в субботу, 26 января, сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, участники акции физически блокировали помещение цирка, не пропуская граждан, которые приобрели билеты на цирковое представление. В связи с этим полицейские пригласили организатора акции отойти в сторону, чтобы предупредить его о возможных правовых последствиях.



"Некоторые из участников акции бросились на выручку своему лидеру и коллеге, поняв, вероятно, по-своему намерения правоохранителей или по другим мотивам, при этом совершив административные правонарушения, в которых усматривалось хулиганство и злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей", - пишет Форостяк.



Трех нарушителей доставили в территориальное отделение полиции. На них составили протоколы об административных правонарушениях.

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