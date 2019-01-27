Участие в голосовании за переход Свято-Покровской общины в единую православную церковь Украины приняли участие более 500 человек.

Настоятель выступает перед прихожанами в Сарате Одесская епархия ПЦУ / Facebook

Община поселка Сарата Одесской области приняла решение о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщила Одесской епархия ПЦУ на своей странице в Facebook в субботу, 26 января.

Отмечается, что участие в голосовании за переход Свято-Покровской общины в Единую православную церковь Украины приняли участие более 500 человек.

"После выступления настоятеля отца Владислава все присутствующие практически единогласно приняли решение о переходе", – говорится в сообщении.

Ранее в Одесской области первый приход УПЦ МП перешел в ПЦУ. Такое решение приняли Свято-Димитриевского храма в селе Пужайково.

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области еще один приход перешел в ПЦУ

Напомним, община села Пужайково стала первой в Одесской области, кто объявил о переходе с УПЦ МП в Единую поместную православную церковь Украины.

Также сообщалось, что в Винницкой области шесть приходов за неделю перешли в ПЦУ.

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