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В Одесской области еще один приход перешел в ПЦУ

Комментариев: 2
Участие в голосовании за переход Свято-Покровской общины в единую православную церковь Украины приняли участие более 500 человек.
Настоятель выступает перед прихожанами в Сарате
Настоятель выступает перед прихожанами в Сарате
Одесская епархия ПЦУ / Facebook

Община поселка Сарата Одесской области приняла решение о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщила Одесской епархия ПЦУ на своей странице в Facebook в субботу, 26 января.

Отмечается, что участие в голосовании за переход Свято-Покровской общины в Единую православную церковь Украины приняли участие более 500 человек.

"После выступления настоятеля отца Владислава все присутствующие практически единогласно приняли решение о переходе", – говорится в сообщении.

Ранее в Одесской области первый приход УПЦ МП перешел в ПЦУ. Такое решение приняли Свято-Димитриевского храма в селе Пужайково.

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области еще один приход перешел в ПЦУ

Напомним, община села Пужайково стала первой в Одесской области, кто объявил о переходе с УПЦ МП в Единую поместную православную церковь Украины.

Также сообщалось, что в Винницкой области шесть приходов за неделю перешли в ПЦУ.

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Теги: церковь, фото, УПЦ МП, Православие, православная церковь, Одесская область, православные, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ганс_мг42    27.01.2019, 08:43
Оценка:  +2
Ганс_мг42
При необхимости и к мусульманам перейдут и в шиву поверят! Продажные как и все правительство
    27.01.2019, 08:43
Оценка:  +2
ЧТО ТО В КРУПНЫХ ГОРОДАХ " ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДЫ " В СЕКТУ НЕ ПРОИСХОДЯТ ....
ИЛИ АКТИВИСТАМ ПРОЩЕ И ЛЕГЧЕ УБЕДИТЬ В ЭТОМ ПЕНСИОНЕРОВ В СЁЛАХ ?
В ГОРОДЕ ТО МОГУТ И КАСТРЮЛЮ НА ГОЛОВЕ ПРОБИТЬ , А ТУТ КРАСОТА ....)))
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