Итоги 26 января: Ультиматум стран ЕС, средняя зарплата

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В ЕС призвали к срочному проведению президентских выборов в Венесуэле, в Кабмине прогнозируют среднюю зарплату на уровне 10,5 тысяч грн в 2019 году. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Во Франции началась новая волна протестов

Сотни демонстрантов одной из четырех заявленных акций движения “желтых жилетов“ в полдень по местному времени начали шествие от Елисейских полей в Париже во Франции.

Демонстранты скандируют “Макрона в отставку“ и поют Марсельезу. Марш проходит спокойно, столкновений протестующих с полицией не было зафиксировано.

В ЕС сделали заявление по Венесуэле

Евросоюз призвал власти Венесуэлы провести досрочные выборы президента в ближайшее время. В противном случае Европейский Союз “предпримет дальнейшие шаги“. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини, опубликованном в субботу, 26 января.

Согласно заявлению, президентские выборы в Венесуэле не были ни свободными, ни справедливыми, ни заслуживающими доверия, поскольку в них отсутствовала демократическая легитимность.

Гройсман спрогнозировал среднюю зарплату в 2019

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя заработная плата в 2019 году прогнозируется на уровне 10,5 тысяч гривен. Об этом в субботу, 26 января, сообщает пресс-службу Кабмина.

“Среднюю зарплата прогнозируем около 10,5 тысяч грн, но я убежден, что этот показатель будет выше“, - сказал Гройсман.

Умер знаменитый французский композитор

В Париже на 87 году жизни умер французский композитор Мишель Легран. Об этом в субботу, 26 января, сообщило Agence France-Presse.

Пресс-представитель музыканта уточнил, что смерть наступила минувшей ночью.

Госслужащих США просят вернуться к работе

Американских служащих, которые более месяца не работали из-за “шатдауна“, просят выйти на работу. Соответствующее уведомление в субботу, 26 января, разослало Административно-бюджетное управление США, сообщает Associated Press.

“Сотни тысяч федеральных служащих попросили вернуться к работе, оперативно и организованно возобновить деятельность“, - передает агентство.

Кабмин обязал УПЦ МП указать связь с Россией

Официальное правительственное издание обнародовало список религиозных организаций, которые обязаны внести изменения в устав, указав связь с религиозными центрами страны-агрессора. Соответствующий перечень, составленный Министерством культуры, был опубликован в официальном издании Урядовий кур’єр.

Организации обязаны в срок не позднее трех месяцев внести в свой устав предусмотренные частью седьмой статьи 12 закона Украины “О свободе совести и религиозных организациях“ изменения и подать их на регистрацию в установленном порядке, указывает Минкульт.