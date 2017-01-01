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В Днепре на мужчину упала железобетонная плита

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Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ в квартире. Пострадавшего госпитализировали.
Пострадавшему оказывают помощь
Пострадавшему оказывают помощь
ГСЧС

В Днепре в одной из квартир жилого дома на проспекте Петра Калнышевского упала железобетонная плита и травмировала 31-летнего мужчину.

Об этом сообщило региональное управление ГСЧС.

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“По прибытию спасателей на место происшествия, выяснилось, что внутри помещения находилось двое мужчин. Во время выполнения ими ремонтных работ в квартире, часть межкомнатной бетонной перегородки упала на одного из двух мужчин и прижала ему ногу. При этом входные двери в помещение оказались заблокированными“, – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью спецоборудования достали пострадавшего из-под плиты
Спасатели с помощью спецоборудования достали пострадавшего из-под плиты
ГСЧС

Спасатели с помощью спецоборудования достали пострадавшего из-под плиты. Мужчину госпитализировали в травматологическое отделение Днепровской городской клинической больницы №6.

К работам привлекались девять человек личного состава и две единицы.

Как сообщалось в январе, в “ДНР“ обрушилась крыша завода, есть жертва.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Днепр, стена, мужчина, обрушение, пострадавшие, ГСЧС
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