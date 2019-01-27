В Николаеве морпех совершил героический поступок на гражданке

Спасение животного засняли на видео очевидцы .

Парень сам залез в ледяную воду, чтобы помочь выбраться собаке Скриншот видео ТСН

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В Николаеве морской пехотинец не дал погибнуть собаке, которая провалилась под лед.

Героическое спасение случайные очевидцы сняли на видео, сообщает ТСН.

На записи видно, как мужчина в одном нижнем белье осторожно подкрадывается по льду к проруби, где барахтается собачонка. Подойдя ближе, не раздумывая ныряет в ледяную воду и вытаскивает животное, после чего взбирается на лед сам.

Как сообщалось 14 января, пенсионерка убивала бездомных собак под Днепром.