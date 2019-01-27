Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Николаеве морпех совершил героический поступок на гражданке

Комментариев: 3
Спасение животного засняли на видео очевидцы .
Парень сам залез в ледяную воду, чтобы помочь выбраться собаке
Парень сам залез в ледяную воду, чтобы помочь выбраться собаке
Скриншот видео ТСН

Читай также: В Киеве стаффордширский терьер покусал двух женщин

В Николаеве морской пехотинец не дал погибнуть собаке, которая провалилась под лед.

Героическое спасение случайные очевидцы сняли на видео, сообщает ТСН.

На записи видно, как мужчина в одном нижнем белье осторожно подкрадывается по льду к проруби, где барахтается собачонка. Подойдя ближе, не раздумывая ныряет в ледяную воду и вытаскивает животное, после чего взбирается на лед сам.

Как сообщалось 14 января, пенсионерка убивала бездомных собак под Днепром.

Поделись:
Теги: Николаев, животное, собака, спасение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
темп    27.01.2019, 10:23
Оценка:  -1
темп
Глубина по пояс. Не утонул бы по любому
Колишній-східняк    27.01.2019, 10:22
Оценка:  0
Колишній-східняк
Когда-то и я собаку спас, которая ночью то ли сама с моста упала, то ли её скинули. Было это в Донецке на мосту, который вёл тогда через озеро к парку и стадиону Шахтёр (забыл уже название). Была ночь и собака плавала по кругу не видя в темноте, где берег.
Колишній-східняк    27.01.2019, 10:27
Оценка:  0
Колишній-східняк
Пришлось мне раздеться и метров триста заплыть к собаке, которая уже совсем обессилела, торчали из воды только ноздри. До берега я её довёз плывя на спине, умостив её на животе, который она мне весь ободрала своими когтями. Было холодно - конец сентября, ночь. На берегу она обтрусилась и и убежала.
vicinq    27.01.2019, 10:01
Оценка:  +6
vicinq
Морпехам СЛАВА !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь