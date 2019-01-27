В Николаеве морпех совершил героический поступок на гражданке
Спасение животного засняли на видео очевидцы .
Читай также: В Киеве стаффордширский терьер покусал двух женщин
В Николаеве морской пехотинец не дал погибнуть собаке, которая провалилась под лед.
Героическое спасение случайные очевидцы сняли на видео, сообщает ТСН.
На записи видно, как мужчина в одном нижнем белье осторожно подкрадывается по льду к проруби, где барахтается собачонка. Подойдя ближе, не раздумывая ныряет в ледяную воду и вытаскивает животное, после чего взбирается на лед сам.
Как сообщалось 14 января, пенсионерка убивала бездомных собак под Днепром.