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Украина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутов

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В Украине наблюдается авиабум.
В 2018-м в Украине появились 72 новых авиарейса
В 2018-м в Украине появились 72 новых авиарейса
avia.gov.ua

В 2018 году авиакомпании запустили 3765 новых регулярных рейсов по всему миру, в целом это на 6,8% больше, чем в предыдущем году.

Об этом пишет Аnna.aero.

Украина впервые вошла в двадцатку стран, в которых происходит авиабум. В 2018-м в стране появились 72 новых направления.

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Стоит отметить, что на первом месте среди авиакомпаний, которые открыли больше новых направлений, - ирландский лоукостер Ryanair, который прошлой осенью зашел на украинский рынок. Далее следуют американская компания Frontier Airlines и британский ультра-лоукостер EasyJet, а на четвертом месте - венгерская Wizz Air, которая также летает из Украины.

Как отмечается, несмотря на то, что Ryanair по-прежнему возглавляет рейтинг авиакомпаний по количеству новых маршрутов, в 2018 было запущено на 60 рейсов меньше, чем в предыдущем году.

Инфографика по странам
Инфографика по странам
Скриншот

Как сообщалось 4 февраля, госавиаслужба ввела в Украине ряд новых авиамаршрутов.

 

 

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