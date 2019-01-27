В "ЛНР" два города остались без воды

Произошли аварии на магистральных водоводах в Ровеньках и Золотом-5.

Точное количество человек, оставшихся без водоснабжения, не сообщается Вода Донбасса

В Луганской области города Ровеньки и Золотое-5, которые контролируются сепаратистами "ЛНР", остались без водоснабжения в результате аварий на водопроводах.

Об этом сообщило так называемое "МЧС" в воскресенье, 27 января.

"В связи с порывом на магистральном водоводе Молодогвардейская насосная станция – город Ровеньки прекращена подача воды потребителям города Ровеньки до устранения аварии", – говорится в сообщении.

Также произошел порыв водовода Первомайск-Золотое-5, после чего была полностью прекращена подача воды города Золотое-5, находящийся у линии соприкосновения.

Ремонтные работы запланированы на 28 января.

Также в результате различных аварий сокращена подача воды потребителям в населенных пунктах Красный Луч и Антрацит – на 40%, Петровское – на 50%, Перевальск – на 20%.

Точное количество человек, оставшихся без водоснабжения, не сообщается.

Кроме того, в "ЛНР" около 860 абонентов остались без электроснабжения в результате аварий из-за сильного ветра. Нет света в поселке Ленинское, и селах Христово и Обозное.

Ранее сообщалось, что Лисичанскому водоканалу отключили электричество. Без воды могут остаться тысячи жителей Лисичанска. Также может остановиться работа местной котельной.

Также сообщалось, что в российской Самаре прорвало трубу с горячей водой. Пострадали 11 человек, четырех госпитализировали. Без отопления остались почти 500 домов, 17 детских садов, 15 школ и девять медучреждений.