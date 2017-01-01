Нацполиция назвала, какая область "лидирует" по проституции

В Ивано-Франковской области полиция не зафиксировала ни одного случая занятия проституцией.

В 2018 году в Днепропетровской области обнаружили 169 человек, которые занимались проституцией, одновременно в Ивано-Франковской и в Крыму - ни одной.

Об этом сообщили в Национльний полиции Украина в ответ на информационный запрос журналиста УНН.

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Так, по количеству лиц, совершивших административные правонарушения по статье 181-1 КУпАП “Занятие проституцией“ лидирует Днепропетровская область - 169 человек. За ней Одесская область - там обнаружили 160 человек. Далее Николаевская - 97 человек. В городе Киев - 85“, - говорится в сообщении.

В то же время, ни одной личности, которая занималась бы проституцией, правоохранители не обнаружили в Ивано-Франковской области и АР Крым. В Волынской области обнаружили одного человека, в Черниговской - 3, а в Черновицкой - 6.

Всего в Днепропетровской области обнаружили 278 админправонарушений по занятию проституцией. В Одесской - 223, в Николаевской - 174, в Херсонской - 98. В Киеве в прошлом году обнаружили 87 админправонарушений. Никаких подобных админправонарушений не выявили в Ивано-Франковской облрасти и в Крыму.

Как сообщалось, 17 декабря в Киеве два десятка проституток вышли на митинг.