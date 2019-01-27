На Донбассе боевики обстреляли собственную больницу - ОБСЕ

В результате обстрелов никто из местных жителей не пострадал.

СММ ОБСЕ констатитует, что в Чермалыке поврежден дом, а в Золотом-5 (Михайловке) вследствие стрельбы из стрелкового оружия повреждена больница.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ от 25 января.

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В Чермалыке (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя) на улице Никитина, 25, пожилой мужчина показал наблюдателям 8 пробоин во внешней стене его одноэтажного дома, выходящей на юго-юго-восток. Наблюдателям не удалось установить, были ли повреждения свежими, какие именно боеприпасы использовались и в каком направлении велся огонь. Мужчина рассказал, что днем 23 января он был дома вместе с женой, когда услышал, как их дом попал под обстрел.

В функционирующей больнице на юго-западной окраине Золотого-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) команда Миссии видела пробоины и разбитое стекло в двух окнах на стене, выходящей на северо-северо-запад (одно на первом этаже, а другое на третьем). По оценке СММ, две пробоины и повреждения остекления образовались в результате обстрела из стрелкового оружия. По словам сотрудников больницы, они обнаружили повреждения 23 января.

Как сообщалось 24 января, сепаратисты обстреляли детсад и жилой дом на Донбассе.