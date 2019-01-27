Украинец пытался вывезти в Польшу сотни старинных монет

Монеты обнаружили в поезде Интерсити Киев – Перемышль по оперативной информации работников СБУ.

Украинские правоохранители изъяли на границе с Польшей одну из крупнейших партий старинных монет.

Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 27 января.

Отмечается, что монеты обнаружили в поезде Интерсити Киев – Перемышль по оперативной информации работников СБУ. Их перевозил гражданин Украины 1962 года рождения.

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“375 монет, среди которых были датированные началом XVIII века, времен Сигизмунда I, Екатерины II, Александра II, Елизаветы I, античные и польские монеты, монеты времен СССР и другие, изъяли“, – говорится в сообщении.

Коллекцию передали компетентным органам для проведения экспертизы и установления культурной и исторической ценности.

Как сообщалось в декабре, в Киеве в заповеднике археологи нашли два кг серебряных монет.