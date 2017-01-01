Очередное массовое отравление в детсаду произошло под Хмельницким

Специалисты госнадзора осуществляют внеплановую проверку детского сада.

В детском образовательном учреждении Теремок в городе Нетишин Хмельницкой области зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции.

Об этом сообщает ГУ Госпотребслужбы области.

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“По состоянию на 25 января к врачам обратилось 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 Теремок г.Нетишин. Предварительный диагноз- “пищевая токсикоинфекция“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что к возникновению вспышки могло привести “нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов“.

Специалисты государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства, а также отдела безопасности пищевых продуктов ГУ Госпотребслужбы в Хмельницкой области осуществляют внеплановую проверку детского сада, выясняют причины и условия, которые могли привести к возникновению и распространению инфекционного заболевания.

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По факту возникновения вспышки направлены материалы в правоохранительные органы. Обстоятельства возникновения вспышки выясняются.

Как сообщалось в октябре, в яслях-саду в городе Нетешин Хмельницкой области зафиксировали вспышку кишечных инфекций.