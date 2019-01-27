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Под Киевом ограбили народного депутата – СМИ

Комментариев: 3
Злоумышленник якобы на глазах у парламентария забрал кожаную сумку, в которой были документы, банковские карты, пистолет Форт и телефон Nokia 3310.
Владимир Куренной якобы ограблен в Ходосовке
Владимир Куренной якобы ограблен в Ходосовке
Владимир Куренной / Facebook

Народного депутата от Блока Петра Порошенко Владимира Куренного ограбили на парковке возле гипермаркета в селе Ходосовка Киево-Святошинского района.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области в воскресенье, 27 января.

Утверждается, что неизвестный разбил правое переднее стекло в припаркованном автомобиле Land Rover, принадлежащем нардепу.

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"Сам Куренной в этот момент находился за рулем этого авто. Злоумышленник на глазах у парламентария забрал с пассажирского сиденья небольшую кожаную сумку, в которой были документы, банковские карты, травматический пистолет Форт, а также телефон Nokia 3310", – говорится в сообщении.

Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле Volkswagen. Он поехал в направлении Обухова.

По данному факту начато уголовное производство по статье о грабеже (ст. 186 УК Украины).

Как сообщалось 9 января, ограбили квартиру лидера Народного руха.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: ограбление, кража, депутат, Куренной
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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    27.01.2019, 11:44
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Ну и на фига ему тогда пистолет?
Antonz89    27.01.2019, 12:05
Оценка:  0
Antonz89
это классика жанра для "вильных людей" которые ратуют за легализацию короткоствола. Мужик с мозгами и руками себя защитит и без пистолета, разве что для дома и перестрелок с бандой нужен.Людям с подготовкой пистолет поможет.. А одуванчики с пистолетами это смех, еще бы в багажник его положил бы
weightless    27.01.2019, 11:43
Оценка:  +3
weightless
Nokia 3310??? У дупутата???
Это лучший прикол за неделю)
Letohradek    27.01.2019, 11:48
Оценка:  +2
Letohradek
Ничего особенного. Такой телефон не имеет доступа в и-нет, соответственно за ним не прикреплены аккаунты с полным досье владельца, для спец.служб.
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