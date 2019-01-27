Под Киевом ограбили народного депутата – СМИ

Злоумышленник якобы на глазах у парламентария забрал кожаную сумку, в которой были документы, банковские карты, пистолет Форт и телефон Nokia 3310.

Народного депутата от Блока Петра Порошенко Владимира Куренного ограбили на парковке возле гипермаркета в селе Ходосовка Киево-Святошинского района.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области в воскресенье, 27 января.

Утверждается, что неизвестный разбил правое переднее стекло в припаркованном автомобиле Land Rover, принадлежащем нардепу.

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"Сам Куренной в этот момент находился за рулем этого авто. Злоумышленник на глазах у парламентария забрал с пассажирского сиденья небольшую кожаную сумку, в которой были документы, банковские карты, травматический пистолет Форт, а также телефон Nokia 3310", – говорится в сообщении.

Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле Volkswagen. Он поехал в направлении Обухова.

По данному факту начато уголовное производство по статье о грабеже (ст. 186 УК Украины).

Как сообщалось 9 января, ограбили квартиру лидера Народного руха.