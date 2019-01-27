Следователя ФСБ обвиняют в краже 12 кг самородков золота

Бывшего старшего следователя судят за три эпизода мошенничества в особо крупном размере и участие в незаконном обороте драгметаллов.

Ключи от кабинета, где хранилось золото, были и у других сотрудников ФСБ depositphotos.com

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В Тихоокеанском флотском военном суде РФ слушается уголовное дело о хищении золотых самородков, изъятых в ходе расследований сотрудниками УФСБ Магаданской области. Следователь спецслужбы обвиняется в присвоении и сбыте 12 килограммов самородков.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

В махинациях с драгоценными вещдоками обвиняется бывший следователь спецслужбы Константин Костенко, у которого они исчезли из кабинета. Сам майор, а его судят в закрытом режиме, вину не признает.

Бывшего старшего следователя УФСБ РФ по Магаданской области судят за три эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и участие в незаконном обороте драгоценных металлов (ч. 1 ст. 191 УК РФ).

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Майор обвиняется в том, что “из корыстных побуждений“ в 2013–2015 годах похитил золотые самородки массой 1,5, 2,5 и 8 кг (точный общий вес — 12 114,37 г) стоимостью 22,6 млн руб. Эти самородки являлись вещественными доказательствами по нескольким уголовным делам о незаконном обороте драгметаллов, которые вел следователь Костенко.

Совершив хищение, майор Костенко, по версии следствия, в период с 2 марта по 6 апреля 2015 года сбыл золото.

По факту пропажи самородного золота из вещдоков в марте 2016 года было возбуждено уголовное дело по п. “б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ (“кража“). В марте следующего года следователь Костенко попал под подозрение, а 12 июля его задержали.

Решением Дальневосточного окружного военного суда РФ мерой пресечения для Константина Костенко был назначен домашний арест. Но 7 февраля прошлого года Хабаровский гарнизонный военный суд уже по требованию главного военного следственного управления СКР отправил майора юстиции в СИЗО.

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Следствие заявляет, что подозреваемый “переоформил имущество, приобретенное за счет денежных средств, полученных в результате преступной деятельности“, на других лиц, а “с целью конспирации и сокрытия следов своей преступной деятельности стал использовать для общения со своими родственниками и друзьями интернет-мессенджеры (скайп, вотсап), прекратив использование телефонной связи“.

Кроме того, по данным следствия, через своего отца майор Костенко оказывал давление на свидетелей с целью склонения их к отказу от дачи показаний. Немаловажным стал и довод следствия о том, что отец Константина Костенко имеет друзей на Украине и обвиняемый “может воспользоваться этими связями для того, чтобы выехать за пределы России с целью скрыться от следствия и суда“. В тоже время защита обвиняемого заявляет, что ключи от кабинета, где хранилось золото, были и у других сотрудников ФСБ.

Как сообщалось в сентябре, в РФ клад на $50 тыс. подменили гаечными ключами.