Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россиянин устроил стрельбу в больнице Бердянска

Комментариев: 1
В результате инцидента ранение получил охранник.
Злоумышленник задержан
Злоумышленник задержан
depositphotos.com

В городе Бердянске Запорожской области гражданин Российской Федерации устроил стрельбу в здании городской больницы, в результате чего был ранен охранник учреждения.

Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области.

Читай также: Машину били топором: В Киеве избили и ограбили журналистов

“26 января в городской больнице Бердянска возник конфликт между двумя посетителями и охранником. В результате конфликта один из посетители достал оружие и дважды выстрелил в охранника больницы”, - говорится в сообщении.

После инцидента злоумышленник пытался убежать, однако был остановлен персоналом медучреждения.

Охранника медучреждения со слепым ранением головы доставили в больницу. Угрозы для его жизни и здоровья нет.

Читай также: В Броварах хулиган устроил стрельбу из автомата

Отмечается, что злоумышленником оказался гражданин России 1978 года рождения. Мужчина задержан. По факту инцидента открыто дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Мужчине грозит до 7 лет заключения.

Как сообщалось 25 января, в Днепре обстреляли авто главы местного совета адвокатов.

Поделись:
Теги: Запорожская область, стрельба, больница
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
flacon9havi    27.01.2019, 13:27
Оценка:  0
flacon9havi
цап капусти обжерся. Тепер за гратами баланду буде сьорбати 5 років.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь