Возле Львова чиновник ВРУ избил патрульных - соцсети

В инциденте участвовал руководитель секретариата Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Сорочик.

Балицкая в своем после указывает, что в инциденте участвовал Юрий Сорочик

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Во Львовской области на кольцевой дороге между Рудно и Рясной Русской 26 января около 22:00 патрульные остановили автомобиль BMW X5.

Об этом сообщила в Facebook член полицейской комиссии в Управлении патрульной полиции во Львовской области журналистка НТН, Виктория Балицкая.

Автомобиль остановили, потому что он двигался без включенных фар ближнего света. За рулем была женщина, в салоне находился ее муж.

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“По информации источника, пассажир начал агрессивно себя вести, оскорблять патрульных, а затем ударил одного из низ кулаком в лицо. Выяснилось, что агрессивный пассажир Юрий Сорочик является руководителем секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Госслужащего задержали и отвезли в Шевченковский отдел полиции“, - написано в сообщении.

Патрульный с подозрением на черепно-мозговую травму обратился к врачам. Госслужащий тоже посещал травмпункт с ушибами. Он утверждал, что его избили полицейские. Журналистка предполагает, что ушибы он получил при задержании.

На водителя также составили протокол об админнарушении.

Сорочик - руководитель секретариата Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции

Как сообщалось 23 января, в Одессе трое мужчин избили патрульного полицейского.