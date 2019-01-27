Возле Львова чиновник ВРУ избил патрульных - соцсети
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Во Львовской области на кольцевой дороге между Рудно и Рясной Русской 26 января около 22:00 патрульные остановили автомобиль BMW X5.
Об этом сообщила в Facebook член полицейской комиссии в Управлении патрульной полиции во Львовской области журналистка НТН, Виктория Балицкая.
Автомобиль остановили, потому что он двигался без включенных фар ближнего света. За рулем была женщина, в салоне находился ее муж.
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“По информации источника, пассажир начал агрессивно себя вести, оскорблять патрульных, а затем ударил одного из низ кулаком в лицо. Выяснилось, что агрессивный пассажир Юрий Сорочик является руководителем секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Госслужащего задержали и отвезли в Шевченковский отдел полиции“, - написано в сообщении.
Патрульный с подозрением на черепно-мозговую травму обратился к врачам. Госслужащий тоже посещал травмпункт с ушибами. Он утверждал, что его избили полицейские. Журналистка предполагает, что ушибы он получил при задержании.
На водителя также составили протокол об админнарушении.
Как сообщалось 23 января, в Одессе трое мужчин избили патрульного полицейского.
Були негласні вказівки не зупиняти всяких там "шішєк", а якщо зупинили то вибачитись і побажати щасливої дороги.
Якось зупинили в дим п'яного голову райсуду, інспектор і питає його, "пане голово, як же ви в такому стані їдете", а той круте кермо і каже: "аа так, жжжжжжжжжжжжжжжж".