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Возле Львова чиновник ВРУ избил патрульных - соцсети

Комментариев: 3
В инциденте участвовал руководитель секретариата Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Сорочик.
Балицкая в своем после указывает, что в инциденте участвовал Юрий Сорочик
Балицкая в своем после указывает, что в инциденте участвовал Юрий Сорочик

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Во Львовской области на кольцевой дороге между Рудно и Рясной Русской 26 января около 22:00 патрульные остановили автомобиль BMW X5.

Об этом сообщила в Facebook член полицейской комиссии в Управлении патрульной полиции во Львовской области журналистка НТН, Виктория Балицкая.

Автомобиль остановили, потому что он двигался без включенных фар ближнего света. За рулем была женщина, в салоне находился ее муж.

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“По информации источника, пассажир начал агрессивно себя вести, оскорблять патрульных, а затем ударил одного из низ кулаком в лицо. Выяснилось, что агрессивный пассажир Юрий Сорочик является руководителем секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Госслужащего задержали и отвезли в Шевченковский отдел полиции“, - написано в сообщении.

Патрульный с подозрением на черепно-мозговую травму обратился к врачам. Госслужащий тоже посещал травмпункт с ушибами. Он утверждал, что его избили полицейские. Журналистка предполагает, что ушибы он получил при задержании.

На водителя также составили протокол об админнарушении.

Сорочик - руководитель секретариата Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции
Сорочик - руководитель секретариата Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции

Как сообщалось 23 января, в Одессе трое мужчин избили патрульного полицейского.

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Теги: патрульные, Львовская область, чиновник, избил, ВРУ
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Комментариев (3)
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Аделька    27.01.2019, 14:04
Оценка:  -7
Аделька
При папередниках такого и не вытворяли))
Next-Step    27.01.2019, 14:14
Оценка:  +1
Next-Step
Ага, нєвітворялі.
Були негласні вказівки не зупиняти всяких там "шішєк", а якщо зупинили то вибачитись і побажати щасливої дороги.
Якось зупинили в дим п'яного голову райсуду, інспектор і питає його, "пане голово, як же ви в такому стані їдете", а той круте кермо і каже: "аа так, жжжжжжжжжжжжжжжж".
Next-Step    27.01.2019, 14:16
Оценка:  +1
Next-Step
Інспектор і каже йому, "ідьте, та дивіться аварію не зробіть".
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