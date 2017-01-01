В Запорожье совершено разбойное нападение на отделение почты

В Запорожье была введена операция Сирена. Подозреваемого задержали на выезде с плотины ДнепроГЭСа.

Читай также: Грабители сумками выносили добро из ювелирки в Кривом Роге

В Запорожье мужчина совершил разбойное нападение на отделение почты. Злоумышленник задержан.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Информация о нападении на отделение почты на улице Товарищеской была получена накануне в 16:40. На место происшествия были направлены наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Читай также: В Николаеве ограбили игорный зал: Ранен сотрудник

“Полицейские установили, что злоумышленник зашел в помещении отделения почты и попросил разменять крупную купюру. После чего завладел деньгами из рук кассира и выбежал. Женщина 1987 года рождения побежала за правонарушителем и пыталась его догнать. Последний достал предмет, похожий на пистолет и, угрожая им убежал. Гражданка увидела, как со двора дома выехал автомобиль“, – говорится в сообщении.

В городе была введена операция Сирена. Патрульные на выезде с плотины ДнепроГЭСа остановили автомобиль, похожий по описанию и в салоне транспортного средства обнаружили гражданина, похожего по приметам на нападавшего. Подозреваемого задержали.

Открыто уголовное производство по статье о разбое (ч.1 ст.187 УК Украины). Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Подозреваемый задержан npu.gov.ua

Как сообщалось 2 января, центре Киева ограбили ПриватБанк.