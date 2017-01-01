По данным полиции, взорвался газовый баллон.

Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники ГСЧС

Взрыв прогремел в доме в Украинске: трое пострадавших

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Взрыв прогремел в доме в Украинске: трое пострадавших

Сегодня ночью в городе Украинск Донецкой области в одной из квартир жилого дома взорвался газовый баллон, пострадали три человека.

Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции.

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Предварительно установлено, что причиной, вероятно, стал газовый баллон, который хозяева накануне купили и занесли в квартиру. Установлено, что в результате взрыва пострадали 40-летняя хозяйка квартиры, ее 20-летняя и 82-летняя соседки. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 “Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности“ Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в декабре, пострадавшие от взрыва в Фастове получат по 30 тысяч грн на семью.