Взрыв прогремел в доме в Украинске: трое пострадавших
Сегодня ночью в городе Украинск Донецкой области в одной из квартир жилого дома взорвался газовый баллон, пострадали три человека.
Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции.
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Предварительно установлено, что причиной, вероятно, стал газовый баллон, который хозяева накануне купили и занесли в квартиру. Установлено, что в результате взрыва пострадали 40-летняя хозяйка квартиры, ее 20-летняя и 82-летняя соседки. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 “Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности“ Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось в декабре, пострадавшие от взрыва в Фастове получат по 30 тысяч грн на семью.