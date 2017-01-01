В одесском кафе устроили стрельбу: Трое раненых

Мужчина открыл стрельбу по посетителям заведения.

В Суворовском районе Одессы мужчина ранил из пистолета троих посетителей кафе-бара “Забава“.

Об этом сообщает Униан, со ссылкой на представителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что вечером 26 января по линии 102 поступило сообщение о том, что на улице Академика Заболотного, возле кафе-бара Забава, мужчина стреляет по посетителям заведения.

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По данным источника, у мужчины изъят пистолет, предположительно, травматического действия. В результате стрельбы ранения получили трое посетителей кафе. Мужчина, открывший стрельбу, задержан.

Советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк подтвердил факт случившегося. По его словам, потерпевшие доставлены в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось 27 января, россиянин устроил стрельбу в больнице Бердянска.