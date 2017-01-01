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Между Украиной и Китаем рекордно вырос товарооборот

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На высшем уровне Украина и Китай договорились, что товарооборот стран достигнет 10 миллиардов долларов в год.
Торговля Украины и Китая выросла
Торговля Украины и Китая выросла
fialan.ua
Товарооборот между Украиной и Китаем по итогам января-ноября 2018 года достиг 8,82 миллиардов долларов.
Об этом во время встречи с послом КНР в Украине Ду Веем сообщил первый вице-премьер Степан Кубив.
 

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“Китай является стратегическим партнером для Украины, а взаимная торговля постоянно растет. За 11 месяцев 2018 года товарооборот Украины с Китаем составил 8,82 миллиардов долларов, а это  на 1,1 миллиард долларов больше чем чем за весь 2017 год“, - сказал Кубив.
 
Недавно на высшем уровне Украина и Китай договорились, что товарооборот стран достигнет 10 миллиардов долларов в год.
 
“Приятно отметить, что наша работа в этом направлении демонстрирует прогресс“, - подчеркнул украинский министр.
 
Напомним, за 2017 год товарооборот Украина-Китай составил 7,69 миллиардов долларов и вырос по сравнению с 2016 годом на 17,9%.
 
Как сообщалось 9 января, товарооборот Украины с ЕС вырос почти на $5 млрд.
 
 
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Теги: экономика, Китай, торговля
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