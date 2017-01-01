Между Украиной и Китаем рекордно вырос товарооборот

На высшем уровне Украина и Китай договорились, что товарооборот стран достигнет 10 миллиардов долларов в год.

Товарооборот между Украиной и Китаем по итогам января-ноября 2018 года достиг 8,82 миллиардов долларов.

Об этом во время встречи с послом КНР в Украине Ду Веем сообщил первый вице-премьер Степан Кубив.

Читай также: Порошенко отправится в Израиль для подписания ЗСТ “Китай является стратегическим партнером для Украины, а взаимная торговля постоянно растет. За 11 месяцев 2018 года товарооборот Украины с Китаем составил 8,82 миллиардов долларов, а это на 1,1 миллиард долларов больше чем чем за весь 2017 год“, - сказал Кубив. “Китай является стратегическим партнером для Украины, а взаимная торговля постоянно растет. За 11 месяцев 2018 года товарооборот Украины с Китаем составил 8,82 миллиардов долларов, а это на 1,1 миллиард долларов больше чем чем за весь 2017 год“, - сказал Кубив.

Недавно на высшем уровне Украина и Китай договорились, что товарооборот стран достигнет 10 миллиардов долларов в год.

“Приятно отметить, что наша работа в этом направлении демонстрирует прогресс“, - подчеркнул украинский министр.

Напомним, за 2017 год товарооборот Украина-Китай составил 7,69 миллиардов долларов и вырос по сравнению с 2016 годом на 17,9%.