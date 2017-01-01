Под Полтавой и Кропивницким на полях выпало рекордное количество снега

Местами высота снежного покрова составляет почти пол метра.

Глубина промерзания почвы - от 1 до 10 см news.vitebsk.cc

По результатам снегомерных съемки, на Полтавщине и Кировоградщине зафиксировано рекордное за период наблюдений с 1961 года, высоту снежного покрова - 34-47 см.

Об этом сообщает АПКинформ со ссылкой на данные Укргидрометеоцентра.

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Всего по состоянию на 20 января на большинстве площадей южных, западных, Житомирской, отдельных районах Киевской, Винницкой и Днепропетровской областей высота снежного покрова составляла от 1 до 10 см, местами снега на полях не было.

На остальной территории страны высота снежного покрова достигала 11-30 см, местами в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях - от 31 до 44 см, на высокогорье Карпат - до 100 см.

Отмечается также, что глубина промерзания почвы в конце декады на большей части территории страны составляла от 1 до 10 см.

Как сообщалось 25 января, в Днепре из-за снега обрушился торговый павильон.