Из-за снега в аэропортах Одессы и Харькова начались задержки рейсов

В частности, утренний рейс Turkish Airlines был отменен. Рейс МАУ из Борисполя прибыл на два часа позже расписания - в 13:00 вместо 11:00, а турецкий OnurAir также вылетел из Стамбула на час позже, ожидая от работников одесского аэропорта расчистки полосы.

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Лишь к 13:00 аэродромная техника сумела справиться со снегом, сообщает издание Думская.

На подходе рейсы из Минска, Стамбула и Варшавы. В данный момент аэродромная техника занимается расчисткой перрона и стоянок.

Также в воскресенье, 27 января в Международном аэропорту Харьков отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды. Об этом сообщается на онлайн-табло Международного аэропорта Харьков.

Отменен рейс ТК1474 авиакомпании Turkish Airlines сообщением Харьков – Стамбул. Он должен был прибыть в воскресенье, 27 января, в 10:15, отменен, передает depo.

Рейс PQ7121 авиакомпании СкайАп сообщением Харьков – Шарм-Эль-Шейх, который должен был прибыть сегодня, 27 января, в 12:00, задерживается до 14:10. В Харьков этот борт из Египта должен был прибыть в 11:00, однако задержан до 13:05.

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Также задерживается прибытие рейса 7W4654 авиакомпании Роза ветров из египетского Шарм-Эль-Шейха. Самолет должен был прибыть в 12:25, однако задержан до 12:45. Это пока что не повлияло на отправление обратного рейса из Харькова, который запланирован на 13:45.

Многие харьковские рейсы задерживаются hrk.aero/onlajjn-tablo

Напомним, что из-за сильных снегопадов в Одесской области затруднен проезд по трассе М-05 Киев-Одесса.