Украинский моряк в СИЗО РФ не получает письма - адвокат

Украинский моряк Владимир Терещенко, находящийся в московском СИЗО Лефортово, до сих пор не получил ни одного письма от родных.

Украинский моряк Владимир Терещенко, которого в России удерживают в СИЗО Лефортово, не получает писем от родных, сообщила его адвокат Анастасия Георгиевская, посетившая моряка в СИЗО.

"До сих пор ни одного письма он не получил, хотя его родные, близкие и друзья пишут ему один-два раза каждую неделю. От него сестра получила только одну открытку, хотя он написал уже 4 письма", - рассказала адвокат.

Кроме того, Терещенко не разрешили позвонить матери при задержании, вопреки требованиям российского УПК, а также один раз отказали в ходатайстве на телефонный звонок. По словам Георгиевской, он пишет еще одно заявление на телефонный звонок, а также на свидания.

По ее словам, в камере, где находится Терещенко, холодно из-за дырки в стене. Также в корпусе нет горячей воды и телевидения. Моряк просил о переводе в другую камеру, но безрезультатно.

"Сокамерник - мусульманин, обвиняемый в терроризме, по-русски он не говорит, коммуникация с ним затруднена", - рассказала адвокат.

Также, по ее словам, у Терещенко начали болеть зубы.

"У него начали болеть зубы. Думаю, это стресс, гадкая московская вода и экология, ну и тюремное содержание, конечно. Он в пятницу написал заявку на врача, данная ситуация у нас на контроле", - сообщила правозащитница. По словам Георгиевской, Владимир читает книги и занимается спортом, много шутит и держится молодцом.