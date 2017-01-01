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На админгранице с Крымом возобновили работу все пункты пропуска

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Пункты пропуска Чаплынка и Каланчак работают в штатном режиме после устранения сбоя базы данных.
Пункт пропуска Чонгар заработал в полном объеме
Пункт пропуска Чонгар заработал в полном объеме
Госпогранслужба

Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с Крымом возобновили свою работу. Об этом сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 27 января.

Отмечается, что пропуск транспорта через все КПВВ восстановлен. Пункты пропуска работают в штатном режиме.

Напомним, вечером в субботу, 26 января, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов сообщил, что в контрольных пунктах Чаплынка и Каланчак было ограничен пропуск транспортных средств.

По информации представителей таможни, произошел сбой базы данных. В то же время пропуск пешеходов осуществлялся установленным порядком, без ограничений.

Ранее стало известно, что на въезде в аннексированный Крым российские силовики задержали украинца, находившегося в федеральном розыске РФ.

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Теги: Украина, Крым, граница, пограничная служба, КПП, пограничники, Госпогранслужба, пункт пропуска
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Источник: korrespondent.net

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