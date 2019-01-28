В Днепре авто въехало в дерево: двое пострадавших

Девушка-пассажир получила травму головы и позвоночника. У пострадавшего мужчины подозрение на перелом ноги.

В Днепре на улице Святослава Храброго около 2:45 в понедельник, 28 января, Volkswagen въехал в дерево. Пострадали два человека - пассажиры автомобиля. Об этом пишет Информатор.

Отмечается, что Volkswagen влетел в дерево, когда двигался со стороны проспекта Гагарина в сторону проспекта Пушкина.

В салоне автомобиля, кроме водителя, находились два пассажира - на переднем сиденье сидел мужчина, а на заднем - девушка. Оба пострадали, их госпитализировали. По предварительным данным, девушка получила травму головы и позвоночника. Пострадавший мужчина на месте находился без сознания, у него было подозрение на перелом ноги. Водитель получил ушибы на лице, но от госпитализации отказался.

Полицейские оградили место происшествия лентами, поскольку обломки автомобиля разлетелись на несколько метров от места аварии.

По словам патрульных, водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

Ранее в Донецкой области автомобиль врезался в дерево. Погибли два человека и еще два получили травмы.

Также сообщалось, что на автодороге Киев-Овруч в Киевской области водитель ВАЗ-2101 не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

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