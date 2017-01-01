Итоги 27 января: марш ко Дню героев Крут и кража картины

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Киевской области ограбили нардепа; в Москве из Третьяковской галереи украли картину. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Японским компаниям прислали письма с цианидом

В Японии девять компаний в разных районах страны получили конверты с порошком, содержащим цианистый калий. При этом как минимум в одном конверте содержалось требование перевести на счет 31 тысячу долларов в биткойнах. В противном случае автор письма грозился распространить некие продукты с цианидом.

В Киеве прошел марш ко Дню героев Крут

В центре Киева возле метро Арсенальная активисты националистических общественных организаций собрались для проведения марша в честь Дня героев Крут. Участники марша с факелами, флагами, транспарантами прошли от Арсенальной площади к Аскольдовой могиле - к монументу памяти Героев Крут.

Под Киевом ограбили нардепа

Народного депутата от Блока Петра Порошенко Владимира Куренного ограбили на парковке возле гипермаркета в селе под Киевом. Неизвестный разбил правое переднее стекло в припаркованном автомобиле Land Rover, принадлежащем нардепу.

Злоумышленник на глазах у парламентария забрал с пассажирского сиденья небольшую кожаную сумку, в которой были документы, банковские карты, травматический пистолет Форт, а также телефон Nokia 3310.

Из Третьяковской галереи в Москве украли картину

Картину Ай-Петри. Крым похитили с выставки в Третьяковке. Преступник вынул картину из рамы и скрылся. Страховая стоимость Ай-Петри. Крым оценивается в 12 миллионов рублей (около 182 тысяч долларов).

Изначально в полицию поступило сообщение о краже шубы из гардероба Третьяковки. Прибывшие на место полицейские стали просматривать записи с камер видеонаблюдения и увидели, как неизвестные сняли со стены полотно Куинджи.

Раненых украинских моряков перевели в Лефортово

Троих раненых украинских моряков (Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку) перевели из тюремной больницы московского СИЗО Матросской тишины в СИЗО Лефортово в Москве. Об этом сообщила российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева.

Еще одна страна признала Гуайдо президентом Венесуэлы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль официально признает лидера венесуэльской оппозиции и председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо президентом страны.

Два города на Донбассе остались без воды

В Луганской области города Ровеньки и Золотое-5, которые контролируются сепаратистами "ЛНР", остались без водоснабжения в результате аварий на водопроводах. Также в результате различных аварий сокращена подача воды потребителям в населенных пунктах Красный Луч и Антрацит – на 40%, Петровское – на 50%, Перевальск – на 20%.