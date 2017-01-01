В торговом центре Харькова произошел пожар

Огонь вспыхнул в трехэтажном здании торгового центра Мираж и распространился на несколько сотен квадратных метров.

В ночь на понедельник крупный пожар произошел в трехэтажном торговом центре Мираж в Харькове. Об этом сообщает ГСЧС утром 28 января.

"В 3 часа 42 мин. в Московском районе Харькова в трехэтажном здании торгового центра Мираж (ул. Академика Павлова, 160) возник пожар", – говорится в сообщении.

В 5.04 спасатели локализовали пожар на площади около 360 кв. м.

"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – отметили в ведомстве.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ДСНС в Харьковской области.

Накануне в городе Каменец-Подольский произошел пожар в гостинице в переулке Грушевского. Огонь распространился на площадь 70 кв. м. Были спасены восемь человек.

Также в ночь на 26 января в Печерском районе Киева сгорел автомобиль Lexus LX 570, припаркованный вблизи многоэтажки.

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