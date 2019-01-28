Всплыли новые скандальные нюансы по делу Зайцевой

У Зайцевой делали все возможное, чтобы уменьшить срок в первой инстанции, отметила журналистка.

Из всей группы опиатов у фигурантки кровавого ДТП в Харькове Елены Зайцевой нашли только кодеин. Тест-полоска среагировала именно на кодеин. Эксперты сказали, что им надо количество этих кодеинов. Чтобы понять, как они повлияли на организм.

И учреждений, которые могут посчитать это количество, в Украине единицы. Сразу туда почему-то мочу не отправили.

Читай также: В Полтаве умер подросток, которого сбила местная бизнесвумен

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Татьяна Доцяк, обратив внимание на показания врача-нарколога Елены Федирко, которая подтвердила факт приема Зайцевой опиатов, но отказалась признать, что та находилась в наркотическом состоянии.

“Федирко подтвердила невыполненную позу Ромберга, шаткую походку, вялость, суженные зрачки. Потому что не могла не подтвердить. Иначе - статья. Но было ли это наркотический состояние - не знает. Предполагает, что это мог быть результат черепно-мозговой травмы. Но у Зайцевой черепно-мозговая травма не подтвердилась“, - отметила журналистка.

“Тест-полоска реагирует, когда кодеинов в моче есть 300 нг на мл. Значит, можем уверенно сказать, у Зайцевой было кодеинов не менее 300 нг на мл“, - добавила она.

Читай также: Нашли нарколога, осматривавшего Зайцеву - журналист

По словам Доцяк, надежды на то, что прокуроры изменят обвинительный акт и добавлять отягощения, не было. Не для того все они вместе со следователем усердно работали на этапе следствия.

“От самого начала Зайцевы понимали, что ей сидеть. Вопрос был лишь в том - сколько. Все делали, чтобы уменьшить срок в первой инстанции. Еще меньше в апелляции. Потом досрочное освобождение. И отягощающие обстоятельства в их планы не входят“, - заявила журналистка.

Читай также: Автошколу, в которой обучалась Зайцева, могут закрыть

Напомним, Харьковский нарколог Елена Федирко, которая первая осматривала фигурантку резонансного ДТП Елену Зайцеву, рассказала о том, что на месте нельзя было определить, находилась ли водитель Lexus в состоянии наркотического опьянения и больше было похоже, что у нее черепно-мозговая травма.