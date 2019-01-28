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Всплыли новые скандальные нюансы по делу Зайцевой

Комментариев: 9
У Зайцевой делали все возможное, чтобы уменьшить срок в первой инстанции, отметила журналистка.
Из всей группы опиатов в моче Зайцевой нашли только кодеин
Из всей группы опиатов в моче Зайцевой нашли только кодеин
facebook.com/tetyana.dotsyak

Из всей группы опиатов у фигурантки кровавого ДТП в Харькове Елены Зайцевой нашли только кодеин. Тест-полоска среагировала именно на кодеин. Эксперты сказали, что им надо количество этих кодеинов. Чтобы понять, как они повлияли на организм. 

И учреждений, которые могут посчитать это количество, в Украине единицы. Сразу туда почему-то мочу не отправили. 

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Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Татьяна Доцяк, обратив внимание на показания врача-нарколога Елены Федирко, которая подтвердила факт приема Зайцевой опиатов, но отказалась признать, что та находилась в наркотическом состоянии.

“Федирко подтвердила невыполненную позу Ромберга, шаткую походку, вялость, суженные зрачки. Потому что не могла не подтвердить. Иначе - статья. Но было ли это наркотический состояние - не знает. Предполагает, что это мог быть результат черепно-мозговой травмы. Но у Зайцевой черепно-мозговая травма не подтвердилась“, - отметила журналистка. 

“Тест-полоска реагирует, когда кодеинов в моче есть 300 нг на мл. Значит, можем уверенно сказать, у Зайцевой было кодеинов не менее 300 нг на мл“, - добавила она. 

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По словам Доцяк, надежды на то, что прокуроры изменят обвинительный акт и добавлять отягощения, не было. Не для того все они вместе со следователем усердно работали на этапе следствия.

“От самого начала Зайцевы понимали, что ей сидеть. Вопрос был лишь в том - сколько. Все делали, чтобы уменьшить срок в первой инстанции. Еще меньше в апелляции. Потом досрочное освобождение. И отягощающие обстоятельства в их планы не входят“, - заявила журналистка.

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Напомним, Харьковский нарколог Елена Федирко, которая первая осматривала фигурантку резонансного ДТП Елену Зайцеву, рассказала о том, что на месте нельзя было определить, находилась ли водитель Lexus в состоянии наркотического опьянения и больше было похоже, что у нее черепно-мозговая травма. 

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Теги: Зайцева, ДТП, Харьков, Елена Зайцева
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Комментариев (9)
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MATROS    28.01.2019, 10:43
Оценка:  +1
MATROS
Пить вредно, зато похмеляться полезно!!!!!
Колишній-східняк    28.01.2019, 10:43
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Другой бы уже давно сидел, может даже пожизненно. А тут все так стараются отмазать. Видать, им хорошо подмазали. Короче - все замазаны. Извините за тавтологию, но глагол "мазать" тут везде кстати.
GreenPeace!    28.01.2019, 10:39
Оценка:  +2
GreenPeace!
С нашими законами,дадут ей,из-за поддержки сми,6 лет,через 2 года УДО.Пттому что удо дают не только за хор.поведение,а за выплату всех мор.исков.При чем сидеть будет в колонии,в обычную тюрьму за дтп не садят.Плюс суды будут тянуться еще года 2.В итоге,потерпевшие станут нервнобольными.
GreenPeace!    28.01.2019, 10:43
Оценка:  +1
GreenPeace!
Откуда знаю?Да потому что сама была пострадавшей в другом резонансном дтп.
exolot    28.01.2019, 10:21
Оценка:  +3
exolot
Имея родственника прокурора и деньги и делая бесконечные экспертизы в итоге обвинить погибших и пострадавших мол не там стояли. Печальные результаты так называемой судебной реформы.
Операторська    28.01.2019, 10:09
Оценка:  +2
Операторська
а що тут незрозумілого - купили або залякали всіх ...
pochta-mail    28.01.2019, 10:00
Оценка:  +5
pochta-mail
какие же это скандальные..это стандартные нюансы..когда у тебя есть бабло...
ИИИИИИИИИИ    28.01.2019, 09:53
Оценка:  +12
ИИИИИИИИИИ
Мажоров-убийц нужно сразу отдавать родственникам на самосуд, иначе это государство их отмажет. Потом ей год в СИЗО за три посчитают, потом под залог отпустят и свинтит она из страны. А какой-то дядя Вася за украденную плюшку сядет лет на 5.
GreenPeace!    28.01.2019, 10:40
Оценка:  0
GreenPeace!
Закон Савченко еще в июне 2017 отменили.Она просто по удо выйдет.
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