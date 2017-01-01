Дрейфовавших на льдине подростков спасли возле Белгорода-Днестровского
Льдина находилась на расстоянии около 500 метров от берега.
Дрейфовавших на льдине подростков спасли возле Белгорода-Днестровского
© dumskaya.net
Фото 1/3
Дрейфовавших на льдине подростков спасли возле Белгорода-Днестровского
Спасательная операция прошла успешно
Показать полный текст
Реклама
В Одесской области в акватории Днестровского лимана в воскресенье, 27 января, провели успешную спасательную операцию.
Об этом пишет Думская.
Читай также: В Николаеве морпех совершил героический поступок на гражданке
Сотрудники ГСЧС доставили на берег с дрейфующей льдины четверых несовершеннолетних жителей Белгорода-Днестровского 2003 — 2007 годов рождения.
Льдина находилась на расстоянии около 500 метров от берега. В 16:06 с помощью резиновой лодки детей доставили на берег.
Как сообщалось 27 января, в Херсонской области спасли подростка, которого унесло на льдине.