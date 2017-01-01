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Дрейфовавших на льдине подростков спасли возле Белгорода-Днестровского

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Льдина находилась на расстоянии около 500 метров от берега.
Дрейфовавших на льдине подростков спасли возле Белгорода-Днестровского
© dumskaya.net
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  • Спасательная операция прошла успешно
  • Спасательная операция прошла успешно
  • Спасательная операция прошла успешно
Дрейфовавших на льдине подростков спасли возле Белгорода-Днестровского
Спасательная операция прошла успешно
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В Одесской области в акватории Днестровского лимана в воскресенье, 27 января, провели успешную спасательную операцию.

Об этом пишет Думская.

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Сотрудники ГСЧС доставили на берег с дрейфующей льдины четверых несовершеннолетних жителей Белгорода-Днестровского 2003 — 2007 годов рождения.

Льдина находилась на расстоянии около 500 метров от берега. В 16:06 с помощью резиновой лодки детей доставили на берег.

Как сообщалось 27 января, в Херсонской области спасли подростка, которого унесло на льдине.

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Теги: льдина, Одесская область, спасатели
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