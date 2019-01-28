В Крыму облили краской памятник "вежливым людям"

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Симферополе задержали мужчину, которого подозревают в том, что он облил краской памятник “вежливым людям“.

Об этом сообщает Крым. Реалии.

“Сотрудниками полиции в Симферополе задержан мужчина, обливший краской памятник “вежливым людям“. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения“, - пишет издание.

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье “появление в общественных местах в состоянии опьянения“ и “вандализм“.

Напомним, в Запорожье полиция расследует повреждение настенного триптиха, открытого в честь 100-летия Украинской революции.