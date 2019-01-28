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В Крыму облили краской памятник "вежливым людям"

Комментариев: 6
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Памятник "вежливым людям"
Памятник "вежливым людям"
vesti-k.ru

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В Симферополе задержали мужчину, которого подозревают в том, что он облил краской памятник “вежливым людям“. 

Об этом сообщает Крым. Реалии.

“Сотрудниками полиции в Симферополе задержан мужчина, обливший краской памятник “вежливым людям“. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения“, - пишет издание.

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье “появление в общественных местах в состоянии опьянения“ и “вандализм“.

Напомним, в Запорожье полиция расследует повреждение настенного триптиха, открытого в честь 100-летия Украинской революции. 

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Теги: памятник, Симферополь, вандализм, вандал
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Комментариев (6)
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sharry-sharry    28.01.2019, 11:58
Оценка:  +2
sharry-sharry
Еще совести и наглости хватает у воров и "их там нету" воздвигать себе памятники ...,зазеркалье.
Peyot    28.01.2019, 11:06
Оценка:  +8
Peyot
окупанты в Крыму поставили памятник окупантам и удивляются что Крымчане его краской облили!
    28.01.2019, 11:00
Оценка:  -6
МЫКОЛА , А Я КЛЯТИМ М.О.С.КАЛЯМ ЗА КРЫМ ОТОМСТИЛ !
ЯК ?
ТА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ НАСРАВ !!!
ЯК ЖЕ , И ТЭБЭ НИ ЧОГО ЗА ЭТО ?!
ТА Я ПО ТИХОМУ , НЕ СНИМАЯ ШАРОВАР !!!
dron29    28.01.2019, 11:07
Оценка:  +3
dron29
Мама разрешила тебе гадить в интернете - лишь бы дома по углам не гадил?
Peyot    28.01.2019, 11:07
Оценка:  +6
Peyot
При раскопках Золотых Ворот в Киеве бала найдена скрижаль в древней мудростью из Киевской Руси: "шел хо хол - насрал на пол, шел ка цап - зубами цап!"
BGO_777    28.01.2019, 10:54
Оценка:  +7
BGO_777
Кровавые.
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