В Крыму облили краской памятник "вежливым людям"
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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В Симферополе задержали мужчину, которого подозревают в том, что он облил краской памятник “вежливым людям“.
Об этом сообщает Крым. Реалии.
“Сотрудниками полиции в Симферополе задержан мужчина, обливший краской памятник “вежливым людям“. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения“, - пишет издание.
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье “появление в общественных местах в состоянии опьянения“ и “вандализм“.
Напомним, в Запорожье полиция расследует повреждение настенного триптиха, открытого в честь 100-летия Украинской революции.
ЯК ?
ТА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ НАСРАВ !!!
ЯК ЖЕ , И ТЭБЭ НИ ЧОГО ЗА ЭТО ?!
ТА Я ПО ТИХОМУ , НЕ СНИМАЯ ШАРОВАР !!!