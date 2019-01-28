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В разведке рассказали о боевых кораблях с секретными ракетами в ЧФ РФ

Комментариев: 4
В течение года в состав флота вошли три корабля с ракетами "Калибр" и один разведывательный корабль.
Черноморский флот пополнили кораблями к крылатыми ракетами
Черноморский флот пополнили кораблями к крылатыми ракетами
EPA/UPG

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В течение последнего года в корабельный состав Черноморского флота РФ вошло четыре боевых корабля. Об этом сообщили в ГУ разведки Минобороны, передает УНН.

“В корабельный состав ЧФ вошли четыре боевых корабля, а именно: фрегат “Адмирал Макаров“, малый ракетный корабль “Орехово-Зуево“, патрульный корабль “Василий Быков“ (все оснащены крылатыми ракетами морского базирования “Калибр“) и средний разведкорабль “Иван Хурд““, - говорится в сообщении ведомства.

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ОКР “Калибр“ - российские крылатые ракеты, тактико-технических характеристик которых в открытом доступе нет. Всего в Черном море находится около 50 боевых кораблей, в том числе четыре подводные лодки Черноморского флота РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что военные ЧФ РФ провели в Крыму учения - тренировались уничтожать воздушные цели.

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Теги: ЧФ РФ, Россия, Крым, Черное море, флот, боевые корабли
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Комментариев (4)
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Глод    28.01.2019, 12:12
Оценка:  +1
Глод
Разве они секретные? Ими с Каспийского моря ещё несколько лет назад по Сирии шмаляли.
СухарьОК    28.01.2019, 11:15
Оценка:  -2
СухарьОК
А Украина тоже может похвастаться,,,Полорак раздерибанил всю армию и наживается на этом.
kapablankas    28.01.2019, 11:06
Оценка:  0
kapablankas
да да газеты писали ГУР читало
MATROS    28.01.2019, 10:50
Оценка:  -3
MATROS
Я льстю и льстя моя опасна. Я мстю, и мстя моя страшна!
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