На рынке в Харькове частично обрушилась крыша

Страховочные технические конструкции позволили избежать повреждений торговых объектов на рынке Барабашово.

Разрушения на рынке Барабашово в Харькове Скриншот

В Харькове на крупнейшем рынке Барабашово произошло частичное обрушение крыши.

Об этом сообщила пресс-служба в воскресенье, 27 января.

Читай также: В Хусте на рынке из-за снега рухнула крыша

Отмечается, что около 15:30 из-за сильных осадков произошла деформация и частичное обрушение кровельного покрытия торгового ряда. Пострадавших нет. Страховочные технические конструкции позволили избежать повреждений торговых объектов.

Место происшествия было огорожено, выставлено оцепление силами контролеров, торговые объекты были обесточены.

“Служба эксплуатации торгового центра Барабашово с 27 января приведена в повышенную готовность в связи с возможностью повреждений кровельных покрытий ввиду аномальных погодных условий. Начиная с 28 января три раза в сутки будет проводиться обязательный мониторинг технического состояния кровельных покрытий“, – говорится в сообщении.

Как сообщалось 21 января, в Харькове под тяжестью снега рухнула крыша бывшего боксерского клуба. Никто не пострадал.