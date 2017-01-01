В Запорожье поймали и публично наказали педофила

Публичное признание педофила засняли на видео.

В Запорожье местные активисты задержали педофила, который пытался лишить девственности несовершеннолетнюю девочку.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

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Активистам преступник рассказал, что собирался купить торт и посидеть с девочкой за просмотром фильма. Он изначально утверждал, что девочке 14 лет. Хотя данные из переписки свидетельствуют о другом – девочке на самом деле 13.