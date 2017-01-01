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Украинцев просят избегать ловли рыбы на тонком льду

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Также граждан попросили предостеречь детей от прогулок по замерзшим рекам.
Украинцев предупредили, что лед на многих реках слишком тонкий
Украинцев предупредили, что лед на многих реках слишком тонкий
facebook.com/MNS.GOV.UA

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Украинцев просят воздержаться от выхода на тонкий лед и предостеречь детей от прогулок по нему. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

“Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду“, - подчеркнули в ведомстве.

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В погоне за каждой рыбой любители зимнего отдыха часто пренебрегают собственной безопасностью, отметили спасатели.  “Ежедневно специалисты Службы спасения посещают замерзшие реки и озера, где общаются с гражданами о правилах безопасности“, - рассказали в ведомстве.

Профилактическая работа проходит во всех регионах Украины и будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы предотвратить несчастные случаи на водоемах в зимний период, добавили там.

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“Помните, что необдуманное и неосторожное поведение может стоить жизни“, - напоминаю спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах нашли заблудившегося лыжника из Германии.

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Теги: ГосЧС, водоемы, спасатели, украинцы, лед
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