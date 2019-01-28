В Одесской области обнаружили человеческий скелет

Человеческие кости находились в неглубокой яме, и были прикрыты тканью. Тело пролежало в земле много времени.

Скелет был обнаружен у заброшенного дома УНИАН

В Одесской области полиция начала расследование по факту обнаружения скелетированного человеческого трупа в поселке Черноморское.

Читай также: В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами – СМИ

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, останки обнаружены в субботу местным жителем в поселке Черноморское Лиманского района.

“Гражданин, обнаруживший останки возле заброшенного строения, обратился в полицию. Человеческие кости находились в относительно неглубокой яме, и были прикрыты тканью. Судя по всему, тело пролежало в земле много времени“, - сообщил представитель главка.

В вышеназванном заброшенном доме оперативно-следственная группа обнаружила следы, похожие на кровь.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Останки направлены на экспертизу. Устанавливаются обстоятельства случившего, личность погибшего, причины смерти и т. д.

Читай также: В Украине найден древний скелет женщины с черными отметинами

Напомним, в Тернополе обнаружены человеческие останки среди мусора. Эти останки нашли дети, которые играли на территории заброшенного частного хозяйства. Сейчас полиция пытается определить, кому принадлежат фрагменты человеческого скелета.