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В Одесской области обнаружили человеческий скелет

Комментариев: 2
Человеческие кости находились в неглубокой яме, и были прикрыты тканью. Тело пролежало в земле много времени.
Скелет был обнаружен у заброшенного дома
Скелет был обнаружен у заброшенного дома
УНИАН

В Одесской области полиция начала расследование по факту обнаружения скелетированного человеческого трупа в поселке Черноморское. 

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, останки обнаружены в субботу местным жителем в поселке Черноморское Лиманского района.

“Гражданин, обнаруживший останки возле заброшенного строения, обратился в полицию. Человеческие кости находились в относительно неглубокой яме, и были прикрыты тканью. Судя по всему, тело пролежало в земле много времени“, - сообщил представитель главка. 

В вышеназванном заброшенном доме оперативно-следственная группа обнаружила следы, похожие на кровь. 

Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Останки направлены на экспертизу. Устанавливаются обстоятельства случившего, личность погибшего, причины смерти и т. д.

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Напомним, в Тернополе обнаружены человеческие останки среди мусора. Эти останки нашли дети, которые играли на территории заброшенного частного хозяйства. Сейчас полиция пытается определить, кому принадлежат фрагменты человеческого скелета. 

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Теги: Одесская область, скелет, убийство, кровь
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Комментариев (2)
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Коляка    28.01.2019, 12:19
Оценка:  0
Коляка
а сколько таких свежих могилок сейчас в бандитское время?
designandrey65    28.01.2019, 11:50
Оценка:  +1
designandrey65
Привет из 90 -ых
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