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Под Винницей родители зверски избили 6-летнего сына

Комментариев: 5
От сильных гематом ребенок ничего не видит.
Под Винницей родители зверски избили 6-летнего сына
© facebook
Фото 1/3
  • На теле мальчика масса ушибов
  • На теле мальчика масса ушибов
  • На теле мальчика масса ушибов
Под Винницей родители зверски избили 6-летнего сына
На теле мальчика масса ушибов
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Под Винницей 6-летнего мальчика зверски избили собственные родители.

Об этом вопиющем случае написала Ксюша Андреевна в группе Хмельницкий 24h в Facebook.

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"Этого маленького мальчика Ивана мы увидели в электричке, он был избит своими родителями (везли его скрывая). Увидев ребенка в таком состоянии, люди не стали равнодушными! В Козятине ребенок был снят с электрички и отправлен в Винницкую областную детскую клиническую больницу", - сообщила Андреевна.

На фото можно увидеть малыша, лицо которого покрыто большими синяками. В сети просят помочь ребенку вещами.

Как сообщалось 24 января, в Запорожье мать жестоко избила маленького сына в ТРЦ. Факт избиения зафиксировали камеры наблюдения.

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Теги: избили, ребенок, насилие, Винницкая область, мальчик, родители
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Комментариев (5)
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Коляка    28.01.2019, 12:14
Оценка:  0
Коляка
Родители - животные
dimasvetik    28.01.2019, 12:01
Оценка:  +2
dimasvetik
родителей в тюрму
dimasvetik    28.01.2019, 12:01
Оценка:  +1
dimasvetik
жаль малыша
designandrey65    28.01.2019, 11:52
Оценка:  +3
designandrey65
На кол таких родителей!!!
Vesna_Krasna2    28.01.2019, 11:45
Оценка:  +4
Vesna_Krasna2
Изуверы, это же ребенок, к тому ваш, это ужас какой то. (((((((((( К таким обязательно применять стерилизацию, чтобы не рожали больше.
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