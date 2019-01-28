Под Винницей родители зверски избили 6-летнего сына

От сильных гематом ребенок ничего не видит.

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Под Винницей 6-летнего мальчика зверски избили собственные родители.

Об этом вопиющем случае написала Ксюша Андреевна в группе Хмельницкий 24h в Facebook.

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"Этого маленького мальчика Ивана мы увидели в электричке, он был избит своими родителями (везли его скрывая). Увидев ребенка в таком состоянии, люди не стали равнодушными! В Козятине ребенок был снят с электрички и отправлен в Винницкую областную детскую клиническую больницу", - сообщила Андреевна.

На фото можно увидеть малыша, лицо которого покрыто большими синяками. В сети просят помочь ребенку вещами.

Как сообщалось 24 января, в Запорожье мать жестоко избила маленького сына в ТРЦ. Факт избиения зафиксировали камеры наблюдения.