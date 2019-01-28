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Военные учились поражать врага на море при поддержке с самолетов

Комментариев: 2
Корабли и самолеты провели проверку готовности к выполнению задач в Азовском море.
Военные учились осуществлять наведение на морские цели врага
Военные учились осуществлять наведение на морские цели врага
EPA/UPG

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Украинские военные провели проверку работы звена ударных самолетов по поддержке действий кораблей ВМСУ на море. Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Целью было проверить возможности поддержки с воздуха боевых кораблей, которые  осуществляют патрулирование акватории Азовского моря в пределах района ООС.

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Подразделения осуществляли практическое наведение на морские цели врага с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове, при поддержке с воздуха, отметили в ведомстве.

“Военные летчики, военные моряки и моряки ГПСУ с задачей справились и получили оценку “готовы к выполнению задач по назначению“, - заверили в ООС.

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Напомним, ранее в разведке рассказали, какими кораблями дополнили ЧФ РФ в течение года.

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Теги: военные, учения, корабли, самолеты, ВСУ, ООС
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Комментариев (2)
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Коляка    28.01.2019, 12:12
Оценка:  -1
Коляка
Во власти идиоты в армии идиоты... Потому, что умеют только пилить бабки...
BabaYul    28.01.2019, 12:02
Оценка:  +1
BabaYul
Настоящий научный прорыв. Во всём мире, все как придурки, производят обнаружение и наведение на цель с помощью спутников, а украинцы доказали, что катера можно наводить с помощью самолётов. Фантастика!!!
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