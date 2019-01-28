Военные учились поражать врага на море при поддержке с самолетов

Корабли и самолеты провели проверку готовности к выполнению задач в Азовском море.

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Украинские военные провели проверку работы звена ударных самолетов по поддержке действий кораблей ВМСУ на море. Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Целью было проверить возможности поддержки с воздуха боевых кораблей, которые осуществляют патрулирование акватории Азовского моря в пределах района ООС.

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Подразделения осуществляли практическое наведение на морские цели врага с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове, при поддержке с воздуха, отметили в ведомстве.

“Военные летчики, военные моряки и моряки ГПСУ с задачей справились и получили оценку “готовы к выполнению задач по назначению“, - заверили в ООС.

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Напомним, ранее в разведке рассказали, какими кораблями дополнили ЧФ РФ в течение года.