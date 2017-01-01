В аэропорту Борисполь задерживают рейсы

Аэропорт Киев работает в штатном режиме.

На фоне осложненных погодных условий в аэропорту Борисполь наблюдаются задержки рейсов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.

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“В аэропорту Борисполь задерживается рейс в Шарм-эль-Шейх на 1 час, он должен был вылететь в 14:00, сейчас вылет ожидается в 15:00. Рейс, который должен был прибыть в аэропорт Борисполь из Гоа в 13:15 ожидается в 13:34. Рейсы EK 2353 и FZ 727 с Дубай должны были прибыть в 13:25, сейчас ожидаются в 13:34. Самолет из Бангкока должен был прибыть в Киев в 17:55, сейчас прибытие ожидается в 18:05“ , - говорится в сообщении.

Аэропорт Киев работает в штатном режиме, рейсы прибывают и вылетают вовремя.

Напомним, в связи с ночным снегопадом самолеты в международный аэропорт Одесса, в воскресенье, 27 января, прибывают с опозданием.