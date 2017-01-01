Аваков назначил нового замглавы Нацполиции

Начальник управления СБУ в Луганской области занял должность заместителя главы Национальной полиции.

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Глава МВД Арсен Аваков назначил Олега Козловского заместителем главы Национальной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина.

Козловский также будет выполнять обязанности начальника департамента оперативной поддержки.

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Ранее Козловский занимал должность начальника Управления Службы безопасности в Луганской области.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД планирует купить украинских самолетов на сумму в 450 млн долларов.