Уникальные достижения зафиксированы у 55-летний Василия Шевчука и 37-летнего Андрея Балабуха.

В Тернополе установили рекорды: В снегу и с гвоздями

В Тернополе установили рекорды: В снегу и с гвоздями

Читай также: Рекордно гигантский шампиньон вырастили на ферме в Киевской области

В Тернополе мужчина ради установления рекорда более 20 минут лежал снегом, из одежды на нем были только трусы. Рекордсменом стал 55-летний Василий Шевчук из Хоросткова. Также 37-летний Андрей Балабух из Гусятинского района установил рекорд в завязывании в узлы гвоздей.

Об этом сообщает УНИАН.

Как сообщили организаторы мероприятия, рекорд зафиксировали вчера на Театральной площади. Шевчук пролежал под снегом 20 мин 6 секунд, при этом был одет только в трусы, а под снежным покровом он находился полностью, с головой. Он получил диплом об установлении рекорда Тернополя в номинации “Самое длительное пребывание человека под снегом с головой и без одежды“.

Читай также: Мировой рекорд: Украинский богатырь протащил три троллейбуса

Также пока устанавливался рекорд в снегу, 37-летний Андрей Балабух из Гусятинского района завязывал в узлы гвозди. Мужчина установил рекорд, завязав голыми руками за 1 минуту 11 секунд в узел два металлических гвозди длиной 30 см.

В декабре 2018 года Андрей Балабух установил рекорд, порвав за 22 секунды три колоды игральных карт (108 карт), скрепленных вместе. А Василий Шевчук для получения рекорда в номинации “Самый быстрый забег вокруг пруда без верхней одежды“ в одних шортах тогда пробежал дистанцию ​​за 1 час 14 минут, сделав это для популяризации здорового образа жизни.

Как сообщалось, в октябре украинец протянул по воде зубами 600-тонный корабль.