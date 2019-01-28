Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Тернополе установили рекорды: В снегу и с гвоздями

Комментариев: 2
Уникальные достижения зафиксированы у 55-летний Василия Шевчука и 37-летнего Андрея Балабуха.
В Тернополе установили рекорды: В снегу и с гвоздями
© unian.ua
Фото 1/4
  • Рекордсменам вручили официальные дипломы
  • Рекордсменам вручили официальные дипломы
  • Рекордсменам вручили официальные дипломы
  • Рекордсменам вручили официальные дипломы
В Тернополе установили рекорды: В снегу и с гвоздями
Рекордсменам вручили официальные дипломы
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Рекордно гигантский шампиньон вырастили на ферме в Киевской области

В Тернополе мужчина ради установления рекорда более 20 минут лежал снегом, из одежды на нем были только трусы. Рекордсменом стал 55-летний Василий Шевчук из Хоросткова. Также 37-летний Андрей Балабух из Гусятинского района установил рекорд в завязывании в узлы гвоздей. 

Об этом сообщает УНИАН.

Как сообщили организаторы мероприятия, рекорд зафиксировали вчера на Театральной площади. Шевчук пролежал под снегом 20 мин 6 секунд, при этом был одет только в трусы, а под снежным покровом он находился полностью, с головой. Он получил диплом об установлении рекорда Тернополя в номинации “Самое длительное пребывание человека под снегом с головой и без одежды“.

Читай также: Мировой рекорд: Украинский богатырь протащил три троллейбуса

Также пока устанавливался рекорд в снегу, 37-летний Андрей Балабух из Гусятинского района завязывал в узлы гвозди. Мужчина установил рекорд, завязав голыми руками за 1 минуту 11 секунд в узел два металлических гвозди длиной 30 см.

В декабре 2018 года Андрей Балабух установил рекорд, порвав за 22 секунды три колоды игральных карт (108 карт), скрепленных вместе. А Василий Шевчук для получения рекорда в номинации “Самый быстрый забег вокруг пруда без верхней одежды“ в одних шортах тогда пробежал дистанцию ​​за 1 час 14 минут, сделав это для популяризации здорового образа жизни.

Как сообщалось, в октябре украинец протянул по воде зубами 600-тонный корабль.

Поделись:
Теги: рекорд, силач, Тернополь, моржевание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Фарбио    28.01.2019, 12:54
Оценка:  -1
Фарбио
Францюваті
shurag    28.01.2019, 12:49
Оценка:  0
shurag
молодці
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь